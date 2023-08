Miami, Messi fa doppietta e conquista la finale di Leagues Cup

Leo Messi , 36 anni, trascina Miami alla vittoria con il 4-1 contro, consentendo alla squadra della Florida di raggiungere la finale della Leagues Cup, torneo che oppone le squadre di MLS e Liga MX. Messi, ex giocatore del Barcellona e del PSG, è il protagonista principale del torneo e capocannoniere attuale con 9 gol segnati in 6 partite. L'atto conclusivo del torneo è in programma sabato contro Nashville, un'occasione che potrebbe consegnare a Messi il suo primo trofeo nel nuovo continente.