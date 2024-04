Luna Rossa AC75 varata a Cagliari: inizia la caccia alla Coppa America 2024

La nuova Ac75 di Luna Rossa è stata varata il 13 aprile 2024 a Cagliari , segnando l'inizio di una promettente campagna per la Coppa America . Con la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi e sotto gli occhi di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, la barca è stata battezzata in una cerimonia emotiva. Distinguendosi per il suo design innovativo con colori argento, grigio e rosso e dettagli gialli, la barca è stata progettata per massimizzare le performance sulle onde.