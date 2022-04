Liverpool, Klopp: «Mia moglie vuole che resti per altri due anni»

Jurgen Klopp e il Liverpool insieme fino al 2026. Il club inglese ha annunciato che l'allenatore tedesco ha prolungato per altri due anni il contratto che lo lega ai Reds. «Resto ancora due anni» le parole di Klopp in video pubblicato sul profilo twitter del club che ha annunciato anche che i collaboratori di Klopp, Pepijn Lijnders e Peter Krawietz hanno prolungato il loro contratto. «Avere Pep e Pete con me nella firma di nuovi accordi e quindi assicurarmi di continuare a lavorare insieme è stato incredibilmente importante per me nel prendere la decisione di firmare il mio contratto - le parole di Klopp al sito del Liverpool - Ho detto che c'erano un certo numero di cose che hanno reso la mia decisione facile, e la firma di Pep e Pete è stata una di queste. E' importante che rimangano qui per dare continuità al nostro progetto». Klopp siede sulla panchina del Liverpool dal 2015 ed il precedente contratto sarebbe scaduto nel 2024.

Sono felice, onorato, benedetto, privilegiato ed eccitato come all'inizio», ha ammesso Klopp nel video pubblicato sui canali social del Liverpool. «Alcuni saranno contenti, altri non lo apprezzeranno molto. Se così non fosse, meglio smettere di guardare subito», ha scherzato il tecnico tedesco, adducendo anche come motivo del prolungamento del contratto il fatto che «Ulla (sua moglie) vuole restare. E cosa fa un buon marito quando sua moglie vuole restare? Amo il nostro club ed è il posto migliore dove stare», ha aggiunto più serio, il giorno dopo la vittoria per 2-0 contro il Villarreal nell'andata di Champions League, che offre ai Reds una bella opzione per la qualificazione. «Quando la dirigenza mi ha proposto il rinnovo, mi sono chiesto se avessi l'energia giusta da dare a questo club magnifico - spiega - Non ci ho pensato molto e la risposta è stata semplice. Sono innamorato di questa società e mi sento bene. Come ogni relazione sana, deve essere tutto reciproco. La sensazione che fossimo giusti l'uno per l'altro è ciò che mi ha portato qui all'inizio ed è per questo che già in precedenza avevo rinnovato il contratto».