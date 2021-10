È finito 0-0 il big match dell'11/a giornata della Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris SG. La squadra della capitale ha resistito alla pressione dei rivali pur essendo rimasta in dieci a inizio ripresa per un rosso diretto ad Hakimi. Con il punto di oggi il Psg (in cui oggi il tridente Messi-Mbappé-Neymar non ha inciso) guida la classifica con 2 8 punti e +7 sul Lens che è secondo. In porta il tecnico Pochettino ha schierato Keylor Navas.