Luis Alberto, durante una diretta Twitch sul canale Jijantes FC, ha parlato del suo futuro. Ecco un passaggio dell'intervento del centrocampista della Lazio: «Mi mancano ancora tre anni di contratto, ma lo dico da tempo, mi piacerebbe tornare a vivere in Spagna, voglio davvero tornarci, vediamo se lo farò presto. Voglio tornare in Spagna per stare bene fisicamente e divertirmi»