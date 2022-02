La "faccia" di Dybala divide i tifosi della Juventus

«Si poteva evitare questa faccia per 15 minuti di partita mancati post pausa nazionali ? Sì. È la prima volta che accade? No. Quando la smetterà?». Le domande di Martina su Twitter si trasformano in un vero e proprio dibattito tra tifosi della Juventus. Il topic è quello della "faccia" di Dybala al momento della sostituzione ordinata da Allegri nel finale di Juventus-Verona. I sostenitori bianconeri si dividono sull'argomento, tra chi difende la "Joya" e chi invece tira le orecchie all'argentino ancora in bilico con la società per il rinnovo di contratto. Tanti i commenti come un «il 5 dicembre nella partita contro il Genoa Morata è stato sostituito e ha reagito in modo molto più violento contro Allegri. Ieri ha fatto solo una faccia scontenta. Ma Dybala è viziato, gli altri - no!». E poi: «Poteva benissimo evitare di fare quella faccia. È un attimo finire nello sgabello di Bonucci ».

E infine chi la chiude così: «Vogliono aprire un caso sulla faccia che ha fatto Dybala alla sua sostituzione , e' la classica faccia di uno che non ha capito il motivo, come lui tanti, solo che lui e' Dybala e gioca nella Juve ed allora si monta un caso»...