Jorginho record, i 10 rigori segnati in Premier nel 2021

Un paio di settimane fa aveva segnato una doppietta trasformando due calci di rigore contro il Leeds. Oggi si è ripetuto contro l'Aston Villa, facendo aumentare i rimpianti in chiave azzurra. È il caso di Jorginho, i cui errori dal dischetto sono costati all'Italia la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar, ma che regala al Chelsea la vittoria al Villa Park. E il tecnico dei Blues (oggi in maglia gialla) Thomas Tuchel sorride perché oggi si è rivelato fondamentale anche il ritorno di Lukaku, che ha segnato la seconda rete dei suoi e si è procurato nei minuti di recupero il penalty poi realizzato da Jorginho per l'1-3 finale, che conferma i campioni d'Europa al terzo posto, a -9 dal Manchester City e a -6 dal Liverpool che è secondo.