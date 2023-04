Guardiola: «Non parlo di Napoli altrimenti Spalletti si offende...»

Guardiola non parla di Napoli . E lo fa perché altrimenti Spalletti "si arrabbia con me" e perché "in Italia siete così sensibili...". La battuta del tecnico del Manchester City in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco ha fatto il giro del mondo. Guardiola ha fatto riferimento alla risposta piccata di Spalletti dopo i complimenti dell'ex Barcellona dopo il sorteggio dei quarti.