F1, Domenicali: «Eventuali novità le affronteremo con squadre e Federazione»

Stefano Domenicali ha parlato della possibilità di introdurre in Formula 1 soste obbligatorie all'interno delle gare e stint regolamentati. "Sono temi di carattere sportivo che possiamo affrontare con le squadre a la Federazione per vedere se questo può aiutare a creare maggiore interesse o maggiori dinamiche all'interno delle corse. Lo affronteremo nelle prossime riunioni che faremo nei prossimi mesi", ha detto il CEO del circus in occasione dell'annuncio di Pirelli, confermata come Global tyre partner di Formula 1 almeno fino al 2027. (LaPresse)