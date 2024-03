Europei di Atletica Roma 2024, Lorenzo Patta “Sarà una grande emozione. Aspetto all’Olimpico i giocatori della Roma”

Non riesce ancora a immaginarsi l’atmosfera dei Campionati Europei di Atletica 2024, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno al Foro Italico, ma è certo che sarà “una grandissima emozione gareggiare in casa”. Lorenzo Patta, nato ad Oristano nel 2000, campione olimpico con la staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e primo frazionista della staffetta d’oro con Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu (37.50 record italiano), l’anno scorso ha ottenuto l’argento mondiale a Budapest con Jacobs, Tortu e Rigali. Il prossimo obiettivo è vincere a Roma: “Cercherò di dare il massimo agli Europei e di ottenere un grande risultato”.

Patta ha scoperto le piste soltanto nella primavera del 2016, attraverso le gare degli Studenteschi, fino a quel momento era un calciatore del club sardo La Palma Monte Urpinu, nel ruolo di attaccante esterno. Legato alla Città Eterna e tifoso della Roma, gareggerà all’Olimpico, lo stadio della sua squadra del cuore: “Mi piacerebbe che qualche giocatore possa seguirci ed appassionarsi alle gare”, ha svelato Patta.

Diplomato al liceo scientifico sportivo, è diventato uno specialista nel passaggio del testimone nella staffetta: “Come è successo? Non c’è un motivo preciso, mi piace la staffetta e lavorare, mi metto a disposizione e imparo dai più grandi. Ci sto riuscendo abbastanza bene”. Determinazione ed entusiasmo da vendere, senza temere la concorrenza: “Dieci velocisti per quattro posti? Non temo la competizione, anzi aiuta a vivere meglio e a dare il massimo in allenamento, anche nei raduni”.

Dopo gli Europei al Foro Italico, nel calendario di Patta ci sono le Olimpiadi: “Anche l’oro di Tokyo era complicato, lo stesso sarà a Parigi. Da campioni in carica faremo il massimo per ripeterci”.