Il Bologna vince in extremis ad Empoli e blinda il quarto posto

Continua la marcia del Bologna, anche senza il gioiello Zirkzee. La squadra di Thiago Motta vince a Empoli 1-0, blinda il quarto posto in classifica e si porta momentaneamente a + 6 sulla Roma e a +7 sull'Atalanta. Un gol di Fabbian a tempo scaduto ha deciso la gara che ha aperto la 29ma di serie A. Oggi altre 4 partite. Si parte alle 15 con Monza-Cagliari e Udinese-Torino. Alle 18 la Salernitana riceve il Lecce, in serata Frosinone- Lazio, la prima dei biancocelsti senza Sarri in panchina. Domani spiccano Juve-Genoa alle 12.30, Verona-Milan alle 15 e il posticipo di San Siro tra Inter e Napoli, che cercano il pronto riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions.