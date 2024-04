De Rossi: «Mancini pagherà la multa, ma è diventato il paladino della città»

EMBED





Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Milan: «Mancini sta bene, ha accettato come tutti la decisione del Giudice Sportivo, si riuscirà a tirare anche una somma per fare beneficenza. Faccenda chiusa, roba di derby. Sta bene mentalmente e fisicamente, non potrebbe essere diversamente quando si decide un derby e si diventa paladino della città».