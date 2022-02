Non ha funzionato ma l'idea vale almeno un pezzettino di Coppa d'Africa. Gabaski, portiere dell'Egitto finalista, prima dei calci di rigore che hanno regalato il trofeo al Senegal aveva studiato un modo per ricordarsi le caratteristiche dagli 11 metri dei suoi avversari. Ovvero inserire in una bottiglietta d'acqua gli appunti con le traiettorie dei tiratori del Senegal. Bella l'idea ma non ha funzionato, il Senegal ha infatti vinto la Coppa d'Africa (Video Twitter Saddick Adams)