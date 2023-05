Chiellini urla "pagliaccio!" all'avversario durante l'intervista tv

Giorgio Chiellini non ha perso la grinta dei giorni italiani. Il difensore dei Los Angeles FC, presente in tribuna durante la partita dei compagni contro i Galaxy, ha urlato "pagliaccio!" a Puig autore del gol del 2-0 finale per gli avversari. Puig dopo aver realizzato il gol si è tolto la maglietta mostrando ai tifosi una celebre esultanza di Messi. Chiellini, non potendo "parlarne" con l'avversario in campo, ne ha approfittato negli spogliatoi mentre l'avversario era impegnato con le interviste.