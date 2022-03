Champions League, l'Inter a Liverpool per l'impresa

Serata di Champion League per l'Inter di Simone Inzaghi chiamata all'impresa ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp nel ritorno degli ottavi di finale. Il 2-0 subito a San Siro non lascia molte chance ai nerazzurri, che devono anche rinunciare a Barella. "Il risultato dell'andata ci penalizza, ma andremo lì con fiducia e motivazioni", le parole del tecnico interista alla vigilia. "Non verranno qui in vacanza", dichiara l'allenatore dei Reds. L'altra sfida di giornata è Bayern Monaco-Salisburgo. Entrambi i match alle 21. (Lapresse)

Segui Liverpool-Inter in diretta