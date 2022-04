Finito l'allenamento dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra del Bologna ha completo è stata in visita all'allenatore Sinisa Mihajlovic, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola da circa un mese per combattere la leucemia. I giocatori e lo staff, come era già successo nel 2019, durante il primo ciclo di cure e dopo una vittoria in rimonta a Brescia, sono andati a salutare il tecnico sotto la finestra della stanza del policlinico, festeggiando così anche con lui la vittoria al Dall'Ara.