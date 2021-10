Da martedì ha ripreso il via la stagione Nba 2021-'22, uno dei più grandi spettacoli sportivi globali, visti i picchi di audience che la lega nordamericana del basket ha nel mondo. Sconfitta per i Los Angeles Lakers contro i Golden State Warriors allo Staples Center per 121-114. In tribuna parata di vip, da Jack Nicholson a Justin Bieber, passando per un'emozionata Adele.