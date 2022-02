Vasco Rossi: in tv il film "Questa storia qua" nel giorno del suo 70° compleanno

Il 7 febbraio Vasco Rossi compie 70 anni. Un traguardo importante per il rocker di Zocca, e i fan lo stanno inondando di messaggi di auguri sui social. Le celebrazioni proseguono anche alle 21:25 su Nove con “Vasco Rossi – Questa storia qua”. Il film è diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti, prodotto da Nicola Giuliano e Francesca Cima, IndigoFilm in collaborazione con Laura Mars. Foto: Ufficio stampa Discovery/Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

