Sanremo, la Rai: «Faremo riflessione su televoto»

"Faremo una riflessione" sul sistema di voto che stabilisce il vincitore del Festival di Sanremo. Lo dice in conferenza stampa, il giorno dopo la finale della kermesse canora, Fabrizio Casinelli, direttore della comunicazione della Rai, in relazione alle polemiche sulla sconfitta di Geolier che pure ha raccolto il 60 per cento di preferenze al televoto. (LaPresse)