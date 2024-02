Sanremo, BigMama: «Cucino per alleggerire la tensione: patate e provola per raccontare la mia terra»

(LaPresse) “Cucino per scaricare la tensione da esordio”. Si muove con un grembiule bianco dietro al banco del temporary shop che porta il suo nome, mentre serve ai fan porzioni di pasta patate e provola. Big Mama, tra un piatto e l’altro, non nasconde la tensione per l’esordio di stasera sul palco dell’Ariston, dove canterà “La rabbia non ti basta”. “Il segreto del successo della pasta patate e provola - spiega a LaPresse - è nella scorza di parmigiano nella pentola. Il mio di segreto invece è la voglia di rivalsa, la voglia di farcela anche nei momenti più bui, a darci sempre dentro con la musica e ha portato i suoi risultati. Per me è un punto di partenza, ma essere qua è la cosa più importante della mia vita, sono felicissima". "Ci tenevo tantissimo a portare la mia terra anche a Sanremo, l’ho fatto attraverso il mio linguaggio preferito che è quello della cucina, il mio primissimo linguaggio d’amore. Non vedo l’ora che le persone vengano qui a mangiare e a provare perché è tutto buonissimo”, aggiunge.