Russell Crowe per “L’esorcista del Papa”: «Uno dei privilegi più importanti della mia vita è la connessione che ho con Roma»

EMBED





«Mi trattano tutti come se fossi loro zio» racconta così l’attore in collegamento dall’Australia, ricordando il suo rapporto con la Città Eterna. Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, L'Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. (Servizio a cura di Eva Carducci)