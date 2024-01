Russell Crowe a Sanremo 2024: «Le mie radici sono picene». E Ascoli lo invita

«Italia, al mio segnale scatenate l’inferno. Ho legami di sangue con Ascoli». Dopo la notizia di avere un trisavolo ascolano, ieri mattina l’attore hollywoodiano Russell Crowe , ha annunciato in un video messaggio che sarà presente giovedì 8 febbraio sul palcoscenico dell’Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. A pubblicare il video, Amadeus , durante la trasmissione “Viva Rai2” condotta da Fiorello. È stato proprio Amadeus a contattare il protagonista de “Il Gladiatore” e invitarlo in Italia per festeggiare le sue origini ascolane. L’attore salirà sul palcoscenico con la band Indoor Garden Party di cui è voce e chitarra e con cui si è esibito lo scorso giugno anche in Italia. Video da Ufficio stampa Rai