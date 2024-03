Renato Zero, il debutto del tour a Firenze: «Ho scelto l'essenziale»

"Ho deciso per l'essenziale, credo che sia arrivato il momento, anche i tempi lo suggeriscono, di dare un'occhiata alle cose veramente improtanti e profonde, ai messaggi incisivi": così Renato Zero, che ha inaugurato la sua nuova avventura live "Autoritratto", serie di concerti evento prodotti da Tattica, sabato 2 marzo da Firenze. "Io sono nato due volte, una volta a Roma e una seconda volta a Firenze, dove ritorno con questo desiderio di emozionarmi e di emozionare", ha dichiarato l'artista, 73 anni.

"Il mio repertorio è così vasto che lotto ogni volta per la playlist"

"Il mio repertorio mi consente, fra l'altro, una scelta alle volte imbarazzanti, perché i brani che ho composto e dei quali mi sono fatto interprete, grazie ad altri amici compositori, sono veramente tanti. Devo ogni volta fare una lotta intestina con me stesso per portare avanti una playlist che sia soddisfacente al momento", ha sottolineato ancora Zero. Dopo il debutto sabato 2, il signor Fiacchini si è esibito il 3 e tornerà sul palco del Nelson Mandela Forum il 5, 6, 9 e 10 marzo; poi tappa 8 giorni al Palazzo dello Sport nella sua amata Roma (13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 marzo); a questi 14 concerti-evento si aggiungono due nuove date outdoor annunciate venerdì: il 14 giugno a Bari (Arena della Vittoria) e il 21 giugno, per la prima volta, a Piazza del Plebiscito a Napoli.