Pechino Express, la coppia… scoppia: il litigio de I Giganti Piccinini e Ghedina

Qualche avvisaglia, nel corso delle tappe precedenti, c’era stata. Ma nell’episodio di ieri di Pechino Express (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand), la coppia de I Giganti Francesca Piccinini e Kristian Ghedina è definitivamente scoppiata. Un vero e proprio litigio nelle strade del Laos, risoltosi in un silenzio davvero assordante in cui i due si sono rifugiati per il resto della gara…



“Immagini concesse da Sky”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”