Pechino Express, la commozione dei fratelli Carrara per i videomessaggi

Approfittando della conquista dell’immunità, arrivati per primi al libro rosso di Tonkit (Laos) I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara si sono davvero goduti il proprio bonus, nell’episodio di ieri di Pechino Express (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand). Ma soprattutto hanno potuto trascorrere una nottata serena e comoda, all’interno di una vera stanza di hotel. Qui hanno trovato la più dolce delle sorprese, un videomessaggio delle rispettive partner, Chiara e Anna. Lontani dalle rispettive famiglie da ormai settimane, Damiano e Massimiliano si lasciano andare alla commozione e raccontano la loro storia con grande emozione.



