Pechino Express, I Fratm commossi per la storia dell’uomo che dà loro ospitalità nella loro prima notte in Sri Lanka

Cercare ospitalità per la notte, a Pechino Express , dà la possibilità ai viaggiatori di conoscere le storie personali degli abitanti del luogo. Storie che spesso sono fortissime, che non possono fare altro che segnare anche la vita dei viaggiatori in gara. È quello che è successo nell’episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) ai Fratm Antonio Orefice e Artem, commossi dalla storia incredibile dell’uomo che offre loro una stanza e un letto comodo per la loro prima notte in Sri Lanka.

