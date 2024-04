Paul Rudd: «Ghostbusters parla anche del ruolo del genitore nella società contemporanea»

In Ghostbusters : Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale. Il film è al cinema da giovedì 11 aprile prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)