Ornella Vanoni presenta il cane "Chico": «È una star di TikTok»

Nella puntata di "Che Tempo Che Fa" del 5 novembre, Ornella Vanoni è stata, come sempre, l'ospite speciale. La cantante ha portato con sé il suo cane Chico, una vera e propria star di TikTok con oltre 1 milione di follower. Chico è stato accompagnato da Francesco Taverna, suo "padre" e portavoce. Anche ieri sera la presenza di Ornella Vanoni nello show è stata un successo, come dimostrato anche dalla puntata precedente in cui ha condiviso aneddoti divertenti con, suo ex compagno.