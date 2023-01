MasterChef, la crêpe Suzette al Pressure Test

La protagonista del Pressure Test di MasterChef Italia di ieri (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), è stata la crêpe Suzette. Ai giudici, e in particolare a Chef Giorgio Locatelli, il compito di raccontare la sua storia, che parte dal Cafe De Paris a Montecarlo a fine Ottocento: tutto nasce da un errore…

Immagini concesse da Sky; MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.