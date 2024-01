MasterChef, la coppia che non t’aspetti: Nicolò e Settimino

La gara di MasterChef Italia porta i cuochi amatoriali a fare amicizia tra loro: è d’altronde necessario, per alleggerire i toni e riposarsi tra una prova e l’altra. Una delle coppie di amici più sorprendenti e sicuramente divertenti è quella formata da Nicolò, studente di Giurisprudenza 19enne nato a Napoli, cresciuto a Firenze e ora a Roma, e Settimino, pizzicagnolo 61enne di Santeramo in Colle (Bari). Negli episodi di ieri, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, i due hanno svelato il loro rapporto e quello che li lega… e quando il giudizio dei giudici al piatto di Nicolò per l’Invention Test non è dei migliori, il primo a essere dispiaciuto è proprio l’amico Settimino.- "MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand"