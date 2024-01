Masterchef, l’impiattamento “bizzarro” di Filippo: «Sembra uno zampirone»

Nel corso degli anni, a MasterChef Italia, se ne sono visti tantissimi di piatti impiattati in maniera bizzarra. Negli episodi di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand), Filippo - architetto e maestro di sci 25enne di Cittadella (Padova) - propone la sua “Fantasia di ciliegie croccante”, una mousse di cioccolato bianco e crumble salato alle mandorle e ciliegie ripiene. Nel piatto però i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, insieme agli ospiti dello Skill Test Iginio e Debora Massari, non riescono a non scambiarlo per uno zampirone...