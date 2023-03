Mare Fuori, tour guidati e video su TikTok: a Napoli fan da tutta Italia per vedere il set della serie e il vero carcere

Il rumore del mare che abbraccia il quartier Generale della Marina al Molo San Vincenzo di Napoli, si mescola alle canzoni della serie intonate dai curiosi giunti da ogni parte d’Italia per vedere da vicino la base prestata a set.

A cantare a gran voce “Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’”, storpiandone senza scampo il dialetto napoletano sono anche 5 ragazze arrivate da Milano. Per loro come per altre due giovanissime di Venezia poco più avanti non è contemplata l’idea di tornare a casa senza aver girato un TikTok.

La lunga onda del successo di Mare Fuori porta sempre più spettatori a partire alla scoperta di Napoli. L’entusiasmo della terza stagione ha fatto registrare dal 15 febbraio sul solo sito eDreams, un incremento del 16% di prenotazioni rispetto alle due settimane precedenti.

“Mentre vi aspettavo mi hanno chiesto un selfie dei ragazzi di Catanzaro, ma vengono da ogni dove - ci racconta da davanti al molo, Agostino Chiummariello, la guardia carceraria Gennaro nella serie - Qui durante le riprese c’era una folla come quella dei Beatles”.

E così la città si organizza per accogliere il nuovo cineturismo: si moltiplicano le guide online e per i fan più accaniti si organizzano visite guidate, anche in lingua inglese, attraverso i luoghi della serie. Il “full-day tour” di 7 ore offerto dall’agenzia locale Movery, in gruppo o in forma privata, a partire da 11,50 euro, parte da Pozzuoli, da cui con cuffiette, ci spiega l’agenzia, “E’ possibile ammirare il carcere di Nisida”. Ma l’offerta, rassicurano, dato l’alto numero di richieste, verrà ampliata con l’arrivo della bella stagione.

La maggior parte dei curiosi arriva però sotto l’IPM per proprio conto. Cinque ragazzi arrivati per l’occasione da Catania, scendono dal Taxi dopo 1 ora e mezza di viaggio, posano lo sguardo intimidito sul carcere, poi sull’alto cancellone verde consumato dal mare. “Divieto di accesso, Vigilanza Armata”, vi si legge. Un scatto al volo e subito si riparte. “Ora possiamo tornare via, volevamo vedere come fosse la realtà”.