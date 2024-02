Lorella Cuccarini: «Amadeus non ha bisogno di alcun tipo di aiuto»

EMBED





(LaPresse) È Lorella Cuccarini la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo. È l'ottava volta per la showgirl sul palco dell'Ariston, avendo partecipato alla kermesse sia in veste di cantante sia come conduttrice. "Amadeus non ha bisogno di essere appoggiato, perché si tiene in piedi da solo e mi pare proprio che non abbia bisogno di alcun tipo di aiuto", ha detto Cuccarini durante la conferenza stampa. "Ho un rapporto speciale con Amadeus. Abbiamo condiviso anche dei momenti personali, che ti legano per tutta la vita", ha aggiunto la showgirl.