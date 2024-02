Loredana Bertè vince il Premio giuria della sala stampa

SANREMO (ITALPRESS) – “Mimì, lo abbiamo riportato a casa!”: È commossa e felice Loredana Bertè mentre ritira il premio della Giuria della Sala Stampa che le è stato appena consegnato dal presidente della Giuria Andrea Spinelli. “E’ un premio che mi è sempre sembrato irraggiungibile ed era un po’ una ferita nel cuore – ha detto la cantante – Non riesco a credere di averlo vinto. È un cerchio che si chiude, ancora non ci credo. Ringrazio Ama, se non fosse stato per lui ora non sarei qua a prendermi questo premio”. xg8/vbo]