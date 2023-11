Homer Simpson non strangolerà più Bart: «I tempi sono cambiati»

Dopo 34 anni e oltre 750 episodi, la gag di Homer Simpson che strangola il figlio Bart è stata ritirata dagli autori del celebre cartone animato. La scena, che mostrava Bart con gli occhi sporgenti e la lingua inarcata, era diventata iconica ma aveva suscitato critiche per la rappresentazione della violenza domestica., Homer fa una battuta proprio sul fatto che strangolerà più Bart, riconoscendo che i tempi sono cambiati. Questa decisione sembra essere una risposta indiretta alle critiche sulla dinamica padre-figlio, che oggi è considerata inappropriata. Non è la prima volta che la serie affronta il tema dell'educazione di Bart da parte di Homer. In un episodio del 2011, Homer si era reso conto dell'effetto negativo del suo comportamento su Bart cercando l'aiuto di uno psicoterapeuta.