Greta Gerwig e il cast di “Barbie”: «La nostra lettera aperta contro il Patriarcato»

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken. Dalla sceneggiatrice / regista candidata all'Oscar Greta Gerwig arriva “Barbie”, distribuito da Warner Bros. Italia dal 20 luglio, affronta anche tematiche attuali come quella del patriarcato, con estrema lucidità. Ecco le interviste al cast, poche ore prima dello sciopero che sta coinvolgendo gli attori di Hollywood. (Servizio a cura di Eva Carducci)

I look di Margot Robbie alle presentazioni di Barbie