Grandi imperatori della storia in prima visione su History Channel

Alessandro Magno, Giulio Cesare e Cleopatra sono tre figure storiche che hanno quasi assunto un carattere mitologico, poiché si sono distinte tra tutti i leader del passato per la loro intelligenza, carisma e audacia nel condurre il loro popolo verso una grandezza mai sperimentata in precedenza. La serie GRANDI IMPERATORI DELLA STORIA, in prima TV su HISTORY Channel (canali 118 e 409 di Sky) dal 24 novembre alle 21.50, narra le epiche storie di come questi grandi leader hanno conquistato il potere e si sono affermati come autentici condottieri. Attraverso tre coinvolgenti episodi, la serie svela i segreti e le strategie che hanno consentito a questi carismatici personaggi di raggiungere le vette degli imperi, plasmando il corso stesso della storia. Il primo episodio si focalizza su Cesare, narrando delle sue audaci azioni che lo hanno condotto a conquistare un immenso potere, il quale, tuttavia, ha segnato il suo tragico epilogo. Nel secondo episodio, si esplora la vita dell'enigmatica regina d'Egitto e il suo genio politico, capace di ampliare l'influenza egiziana nel Mediterraneo. Infine, nel terzo episodio, emerge la figura di Alessandro il Grande, il più illustre conquistatore dell'antichità, che in soli 13 anni ha edificato il più imponente impero mai esistito.