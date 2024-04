Fedez si confessa a Belve: dalla lotta contro la droga al tentativo di suicidio a 18 anni

Nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata al programma "Belve" di Rai2, in onda il 9 aprile in prima serata, Fedez si apre in una confessione senza precedenti riguardante la sua turbolenta adolescenza, il suo passato con la droga e il tentativo di suicidio all'età di 18 anni, un atto disperato che l'artista attribuisce alle sostanze stupefacenti che assumeva. Oltre a questi momenti bui,, del complicato legame con il mondo politico e della dolorosa separazione dal suo ex socio e amico, Luis Sal, dettagliando come queste esperienze lo abbiano profondamente influenzato negli ultimi mesi.