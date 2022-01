"Doc - nelle tue mani 2", Luca Argentero torna su Rai 1 con le storie del dottor Fanti e del suo reparto

Dal 13 Gennaio torna su Rai1 l'acclamata fiction 'Doc - nelle tue mani' seconda stagione. Luca Argentero torna dunque a vestire i panni del dottor Andrea Fanti, al cui fianco ritroviamo Matilde Gioli. La seconda stagione continuerà a parlare di speranza raccontando l’esperienza della malattia come quella di una seconda occasione. Racconterà come Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominciano a prendersi cura, con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una nuova vita. In attesa di vederlo su Rai1, vi lasciamo con una clip esclusiva della fiction.

Crediti foto e video per gentile concessione di Lux Vide e Rai Fiction

