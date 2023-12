Che Tempo Che Fa, Claudio Baglioni e la "minaccia" dal finestrino del tram

Domenica 10 dicembre in prima serata sul NOVE è andato in onda il nuovo appuntamento settimanale di Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti che Fabio Fazio ha accolto nel suo salotto anche Claudio Baglioni che, nel 2024, sarà di nuova in tour con il Rock-Opera-Show ‘aTUTTOCUORE’. Sollecitato dal padrone di casa, Claudio Baglioni ha ricordato un provino andato male a Milano, in casa di un discografico. “La sconfitta vera non era il fatto che mi avessero ignorato, e anche un po’ umiliato, ma era doverlo raccontare a mia madre. Allora, in un modo un po’ velleitario, a un finestrino aperto giurai al mondo, minacciandolo, dicendo: ‘ve la farò vedere perché io diventerò qualcuno’!”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)