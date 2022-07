Ernst Knam sul set di ‘Bake Off Italia’: «Per fare il pasticciere devi amare il lavoro alla pazzia»

Il nuovo set di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’ è più animato che mai. I nuovi episodi del cooking show targato BBC e prodotto da Banijay Italia sono attesi in prima serata su Real Time dal 2 settembre. Condotto ancora una volta da Benedetta Parodi, il programma conferma tra i giurati Ernst Knam.

«Sarà stupenda, superlativa, la più bella e più buona e sorprendente di tutte!», promette lo chef in merito alla stagione in arrivo. “‘Bake Off’ è un programma per famiglie, è molto soft […] e anche il pubblico a casa impara molto». «Oggi sono tantissimi i giovani che vogliono fare questo mestiere – spiega ancora Knam – Purtroppo dopo un apprendistato o un lavoro in una vera pasticceria, su cento solo due o tre vanno avanti. Gli altri cambiano mestiere. Quello del pasticcere è un lavoro molto duro, lavoriamo quando gli altri sono liberi e sotto stress. Quindi, se lo vuoi fare, è un lavoro che devi amare alla pazzia, e se lo ami puoi anche diventare qualcuno».



