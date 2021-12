A casa tutti bene, la prima serie tv di Gabriele Muccino

Esordirà il 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW A CASA TUTTI BENE – LA SERIE, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso, la serie è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group.

A Casa Tutti Bene – La serie è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino – nelle librerie con la sua autobiografia “La vita addosso”, scritta con Gabriele Niola e edita da UTET - e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

La sigla della serie, “A casa tutti bene”, è di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, alla terza collaborazione con Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo delle precedenti, Baciami ancora e L’estate addosso.