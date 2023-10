Stati Uniti, sparatoria a Tampa: due morti e diciotto feriti

Due persone sono morte e 18 sono rimaste ferite in un sparatoria avvenuta nel corso di una rissa tra due gruppi in Florida, a Tampa, Stati Uniti. Un sospetto si è consegnato alla polizia, che sta cercando una seconda persona. Lo scontro si è verificato in un'area della città con diversi bar e club dove si festeggiava Halloween e in quel momento era presente un gran numero di persone. Gli inquirenti stanno indagando sui motivi che hanno portato al conflitto a fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE