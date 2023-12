Tre cocktail ricette classiche, facili, veloci e gustose per Natale

di Nicole Cavazzuti

Non c’è dubbio: i cocktail piacciono sempre di più e sempre a più persone. Quindi, perché non offrire a Natale ai tuoi ospiti un drink semplice da preparare e gustoso da bere? Per aiutarti a districarti tra le tante ricette, ne abbiamo selezionate tre, tutte facilmente realizzabili a casa in pochi minuti, Ovvero, Screwdriver, Negroni Sbagliato e Daiquiri. Nel video trovi tutto: ingredienti, dosi e preparazione dei drink passo per passo.