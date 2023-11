Martina Strazzer ha fondato il suo brand di gioielli Amabile nella sua cameretta a soli 19 anni contro le aspettative dei genitori che volevano per lei una laurea in biotecnologie «Mi dissero: noi non ne vogliamo sapere nulla. Allora tutti mi prendevano per pazza», racconta oggi con un sorriso a sei zeri da quella stessa cameretta.