La pubblicità di Esselunga, andata in onda per la prima volta nella serata di lunedì 25 settembre, parla di una bambina che sta facendo la spesa insieme alla mamma in un punto vendita. A un certo punto prende una pesca che, a fine spot, regala al papà (separato) arrivato a prenderla sotto casa. Mentre i due sono in macchina la bimba porge la pesca al padre e gli dice che è un regalo da parte della mamma.

Esselunga, lo spot dei «genitori separati» diventa virale: la bimba con la pesca e quel regalo al papà. Il video