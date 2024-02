Sanremo, chi c'è sotto le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina. «Sono i Jalisse»

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, sul palco non sono saliti solo i cantanti in gara: tra gli ospiti sono state presentate le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: gli ermellini Tina e Milo. Tuttavia, in giro per la rete i telespettatori hanno cominciato a chiedersi chi in realtà si nascondesse sotto i costumi dei due personaggi, sviluppando alcune interessantissime teorie, alcune delle quali estremamente esilaranti. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB