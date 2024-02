Sanremo 2024, la reazione del figlio di Amadeus alla prima posizione di Geolier è virale

Il trionfo di Geolier alla fine della seconda serata di Sanremo 2024 ha suscitato particolare gioia in una persona in particolare: il figlio di Amadeus, Josè Alberto Sebastiani. Durante l'annuncio del conduttore della classifica top-5, quando il buon Ama ha annunciato che Geolier si trovava al primo posto, il figlio del presentatore ha manifestato la propria felicità sollevando le braccia al cielo e urlando un "uuuuuh" di felicità. Questo gesto non è passato inosservato, scatenando una serie di commenti tra i telespettatori, tra espressioni di simpatia per il ragazzo e gioia per quella sua reazione così entusiasta. Sarà di buon auspicio per il rapper napoletano? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB