«Sono contrario alla vaccinazione degli under 12, per due motivi». Lo ha detto a Sky TG24 Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, ospite di ‘Timeline’ che spiega di esserlo “per due motivi”. «Nei bambini è statisticamente irrilevante non solo il contagio ma anche la malattia nei bambini al di sotto dei 12 anni. In questo caso quindi la bilancia rischio-beneficio penderebbe tutta sulla parte del rischio».