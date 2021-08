Il vaccino per gli under 12 «è fondamentale perché, volendo tutti noi la scuola in presenza, senza aver vaccinato tutta la popolazione, bambini compresi, la possibilità di contenere veramente il fenomeno diventa complicata». Lo ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Buongiorno’